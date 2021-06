Ronaldo uiteindelijk toch aan het feest na moeizame zege tegen Hongarije

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Portugal heeft zijn job gedaan tegen Hongarije. In de laatste tien minuten maakten de Portugezen nog drie goals na een moeilijke wedstrijd tegen de energieke en moedige Hongaren: 0-3. Cristiano Ronaldo speelde een hoofdrol met een gigantische misser in de eerste helft en twee doelpunten op het einde. De Portugese ster pakt een nieuw record en is de eerste speler ooit die op vijf opeenvolgende EK’s scoort.