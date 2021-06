Teleurstelling voor Elise Mertens (WTA-17) dinsdag in het Verenigd Koninkrijk. De 25-jarige Limburgse werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-grastoernooi (235.238 dollar) in Birmingham. De Belgische nummer 1 verloor in drie nipte sets met 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) van de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-72) na 3 uur en 9 minuten spelen.