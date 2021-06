Mathias Vergels zegt zomerconcerten af

Hij zou deze zomer eindelijk weer het podium opspringen en z’n liedjes zingen, maar Mathias Vergels (29) moet de concerten die hij de komende maanden gepland had afzeggen. Om medische redenen, laat manager Bob Savenberg weten. Welke precies, daar blijft hij vaag over. “Enkel zingen wordt lastig. Zijn andere projecten blijven voorlopig lopen.”

Omwille van de coronacrisis kon Mathias Vergels, zoals alle artiesten, de voorbije maanden niet op een podium staan. Nu er weer hoop aan de horizon glinstert, had de acteur die vooral bekend is als Lowie Bomans uit Thuis echter weer concerten met zijn band ingepland. Vergels is immers ook zanger en bracht vorig jaar zijn debuutplaat Waar is Mathi? uit.

Helaas zit optreden er nog steeds niet in. Tot eind augustus is Vergels uit roulatie, laat zijn manager Bob Savenberg weten. Omwille van medische redenen. “De voorbije maanden waren pittig en hebben ingehakt op zijn lichaam.” Wat de medische klachten precies zijn, wil Savenberg niet kwijt. “Maar mensen moeten niet beginnen speculeren. Ze zijn niet levensbedreigend, maar ernstig genoeg om goed aan te pakken.”

Vergels’ manager wil de situatie dan ook niet dramatiseren. “Met de nodige rust, die we hem allemaal gunnen, wordt hij zonder twijfel snel weer de oude. Ik heb er alle vertrouwen in. Uiteraard keek Mathias er enorm naar uit om in de zomermaanden terug met zijn band te kunnen spelen op de podia en festivals. Dat plan bergen we even op en met de begripvolle organisatoren kijken we individueel naar nieuwe data en mogelijkheden.”

Betekent dit dat Vergels tijdelijk verstek geeft als Lowie in Thuis? “Nee, z’n medische klachten beperken enkel zijn zangcapaciteiten. Zijn projecten daarnaast blijven doorlopen. Wel is de jaarlijkse pauze die de ploeg van Thuis volgende week neemt, welgekomen. Dan heeft Mathias tijd om op te laden.”