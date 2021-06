Nacer Chadli reageert op rivaliteit met topfavoriet:“Er heerst geen anti-Frankrijk-gevoel in de groep”

Een openhartige Nacer Chadli verscheen dinsdag op de persconferentie van de Rode Duivels. Hij gaf onder andere toe dat hij vreesde voor zijn selectie: “Dat er 26 spelers mee mochten naar het EK was in mijn voordeel.” De wingback kreeg ook een vraag over de rivaliteit met de Fransen, maar volgens Chadli “heerst er geen anti-Frankrijk-gevoel in de groep”. Leandro Trossard is dan weer volledig fit en hoopt om ex-ploegmaat bij Genk Joakim Maehle voor de wedstrijd tegen Denemarken een hart onder de riem te steken na het voorval met Eriksen. “Het wordt een speciale wedstrijd.”