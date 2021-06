Hoe weet je of je op vervuilde grond woont? En wat als je bodemattest blanco is?

Van een fabriek in de buurt tot een stookolietank in je tuin: vervuiling kan overal optreden, op grote schaal en op een zakdoek. En ook als de vervuiling op je grond (hopelijk) niet zo impactvol is als die in Zwijndrecht, ben je maar beter op de hoogte: meten is weten. Hoe kun je weten of jouw grond verontreinigd is? Kan het met een blanco bodemattest nog fout gaan? En zijn die online laboratoriumtesten betrouwbaar? Je vervuilde vragen worden hier beantwoord.