Selah Sue start eigen ‘hotline’

Volgende week laat ze haar nieuwe single Free fall op de wereld los, maar voor het zover komt Selah Sue (32) met een nieuw initiatief op de proppen. Op de website van de zangeres, geboren als Sanne Putseys, kan al wie dat wil gebruik maken van haar eigen hotline Express yourself.

“Ik wil de band met jullie opnieuw aanhalen”, laat ze haar fans weten in een videoboodschap op sociale media. Via de hotline kan je een boodschap inspreken voor Sue. Ze wil graag dat je haar vertelt hoe je je voelt, waar je mee bezig bent en over nadenkt. De zangers belooft ze allemaal te beluisteren en een aantal te selecteren om persoonlijk te beantwoorden.(dewo)