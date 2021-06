Christian Eriksen dankt zijn leven ook aan Michel D’Hooghe: “Maak defibrillator en reanimatiecursus overal in het voetbal verplicht”

Dat de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag zijn hartfalen in het duel tegen Finland heeft overleefd, heeft hij enigszins te danken aan Michel D’Hooghe. Onze 75-jarige landgenoot liet immers als hoofd van de Medische Commissie van de FIFA in elk stadion verplicht een defibrillator installeren. “Als het van mij afhing is zo’n toestel tot op het allerlaagste niveau bij elke match en training verplicht aanwezig en moet iedere voetballer een reanimatiecursus volgen.”