Fernande en François stellen rozentuin open voor publiek

Fernande Gerrits en François Vandersmissen uit Zepperen hebben samen een grote passie. En die passie heet 'rozen'. Duizenden rozenstruiken in alle mogelijke modellen en maten, honderden verschillende variëteiten of soorten sieren hun tuin en die laten ze graag zien aan de liefhebbers.

Voor hun passie trekken Fernande en François vaak - wanneer het mag natuurlijk - door heel Europa, op zoek naar die ene roos die nog mankeert in hun collectie. Op dit ogenblik zijn de rozen op hun mooist. “Veel mooier dan vorig jaar, toen het rozenseizoen in het water viel door corona”, zegt François.

Het koppel laat hun rijkdom maar al te graag zien aan iedereen die het wil. Je krijgt in hun tuin tekst en uitleg over bijna alle rozen, over de kweek en het onderhoud. Maar nog meer dan de professionele uitleg word je er bekoord door de eerlijke schoonheid van de rozen van François en Fernande: een lust voor het oog en een genot voor je reukorgaan.

Je vindt honderdduizend rozen bij François en Fernande Vandersmissen, Gippershoven 15 in Zepperen. Na een belletje (0478/75.12.58) ben je er meer dan welkom, uiteraard volgens de geldende coronamaatregelen.