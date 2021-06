FM Goud brengt alleen goed nieuws in de ochtend

Vanaf 21 juni hoor je in de ontbijtradio bij FM Goud+ alleen nog maar “goed nieuws uit Noord-Limburg”. Na de lente-actie ‘Dikke Duim Op Dinsdag’, waarmee luisteraars een motiverende boodschap konden nalaten voor familieleden, vrienden of kennissen, wordt de positieve lijn nog even doorgetrokken.

“Tussen de lente-actie en het vijfde seizoen van Plekken Ontdekken brengen we alleen ‘goed nieuws uit Nood-Limburg’”, zegt presentator Dirk Smeets. “Het goede nieuws is zeker aanwezig in Noord-Limburg, je moet het alleen weten te plaatsen. Elke dag horen we één uur aan nieuws op de radio over pech, verdriet en pijn. Daar willen we iets aan doen zodat we positief door de laatste rechte lijn van corona kunnen. We gaan de zomer positief tegemoet.”

Hoe goed het is in Noord-Limburg, hoor je elke werkdag na het radionieuws van 8 uur op FM Goud+ tussen 21 juni en 30 juni om dan vanaf 1 september terug te keren.