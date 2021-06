Bilzerse Melissa blij dat Miss Wellness Beauty eindelijk doorgaat

Melissa Holsteens uit Bilzen, die al in november 2019 geselecteerd werd voor de nationale finale van de verkiezing van Miss Wellness Beauty 2020, heeft lang moeten wachten door de coronacrisis. Ze is dan ook blij dat de verkiezing toch eindelijk zal plaatsvinden op 10 juli.

Melissa, een 30-jarige boekhoudster met een grote passie voor de beautysector - ze is immers tevens make-up artist en lashliftexpert - zal een van de finalisten zijn op de tiende verkiezing van ‘Miss Wellness Beauty’. Door de uitbraak van het coronavirus heeft ze hier samen met de andere finalisten meer dan een jaar op moeten wachten. Maar haar enthousiasme is er niet door getemperd en ze is er volledig klaar voor. En natuurlijk wil ze graag dé ambassadrice worden die een jaar lang de beautysector zal mogen vertegenwoordigen op verschillende events over het hele land.

“We starten weer met de voorbereidingen zoals het inoefenen van de choreagrafie voor de show, die zal plaatsvinden op 10 juli in het Hilton hotel in Antwerpen”, zegt Melissa. “Verder heb ik afgelopen week ook nog een fotoshoot kunnen afwerken met de gerenommeerde fotograaf Bart Bobbaers, die ook afkomstig is uit Bilzen. We zitten nu dus eindelijk in de laatste rechte lijn naar de nationale finale en ik zal er mijn uiterste best doen om Bilzen en Limburg trots te maken.”