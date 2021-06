Gedaan met de simpele hamburger: ‘Het ultieme hamburgerboek’ laat je originele variaties op tafel toveren

Hamburgers, nooit begrepen waarom dat toch zo populair is. In mijn jeugd was een hamburger nog een eenvoudige snelle hap van het kraam op de wekelijkse markt waarop mijn moeder ons af en toe een keertje trakteerde. Een ouderwetse pistolet met een platte schijf gehakt vlees, gebakken ui en een stevige klad ketchup. De ketchup hing even later tot aan onze ellebogen en na een uurtje had ik meestal al spijt van de baksteen die de rest van de dag op mijn maag lag.