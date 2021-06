Van corona plots geen sprake in Boedapest: 67.000 (!) supporters palmen de straten in

Om 18.00 uur trappen Hongarije en Portugal Poule F van het EK op gang. De wedstrijd zal worden afgewerkt in Boedapest, en de Hongaarse fans zijn er alvast klaar voor. In de straten van Boedapest lopen duizenden supporters rond, van corona lijkt er helemaal geen sprake meer. De Puskas Arena is het enige stadion dit EK waar alle zitjes verkocht mogen worden.