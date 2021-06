Tiptop topjesweer: de trends voor deze zomer op een rij

Gekleed en boxy

Een top, maar dan zonder frivole bandjes. Wel met optimale schouderbedekking en serene snit, die je makkelijk boven een kokerrok of pantalon draagt naar het werk.

Chanel / Prada — © Catwalkpictures

Behatop

Voor en na de werkuren mag het ietsje meer bloot zijn: de behatop is helemaal in. Of je nu gaat voor een bralette met kant of een sportieve band onder een blazer of een top met volumineuze mouwen onder een tuinbroek: de buik mag bloot. Boven een T-shirt of jurk kan de top ook.

Boss / Isabel Marant — © Catwalkpictures

Met cut-outs

Een klassieke top krijgt net dat ietsje meer met een paar ontblote zones. Dat kan heel subtiel - op de rug, bijvoorbeeld, of op iets gewaagdere plekken. Gezien bij onder meer Preen en Kenzo.

Preen / Kenzo — © Catwalkpictures

Korsettop

Historisch elegant à la Bridgerton en weer helemaal hip, mede dankzij Billie Eilish op haar legendarische Vogue-cover: de korsettop. Vrees niet, ultrastrak ingesnoerd is passé. Het is vooral om de look te doen.

Moschino / Sportmax — © Catwalkpictures

Gebreid en gestreept

Altijd mooi op een jeans of zwierige, linnen broek: een gebreide top met horizontale strepen. Met blauw en wit zit je basic stijlvol, maar speel gerust met kleuren en abstractere vormgevingen zoals bij Dior.

Dior / Celine — © Catwalkpictures

Simpel sportief

Een geribde top in een neutrale kleur is multi-inzetbaar en geeft je look altijd een vleugje sportiviteit mee. Zie: het model van Stella McCartney, dat precies een ingewerkte sportbeha heeft. Match met glanzende stoffen en knalkleuren om te verduidelijken dat je niet echt middenin een sportsessie zit.

Sportmax / Stella McCartney — © Catwalkpictures

