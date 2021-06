Medische staf over Witsel: “Geen reden om langer te wachten, maar risico op herval nooit nul procent”

Een ongewone persconferentie in Tubeke dinsdagmiddag. Geen Roberto Martinez of een van zijn spelers, maar dokter Geert Declercq en kinesist Lieven Maesschalck schoven aan voor een babbel. Het thema: de comeback van Axel Witsel tegen Denemarken.

Midden januari scheurde Axel Witsel zijn achillespees. Vijf maanden later is hij klaar voor zijn comeback, donderdag in de match van de Rode Duivels tegen Denemarken. Voor een leek lijkt de revalidatie van Witsel buitengewoon snel te zijn gegaan. “Maar dit is niet uitzonderlijk”, zegt dokter Declercq, die Witsel in januari opereerde.”We wisten dat deze kans bestond. Maar natuurlijk is het fijn om als dokter je doelen te bereiken

“Voor alle duidelijkheid: dat Axel nu al fit is, is zijn verdienste en niet die van ons als medische staf”, vulde Lieven Maesschalck aan. “Axel is een topprof, iemand die bereid is om alles te geven. Die ingesteldheid heb je nodig. Hij heeft een appartement in Antwerpen gehuurd om bij ons te komen revalideren: daarmee is alles gezegd.”

Normaal gezien waren de eerste speelminuten voor Witsel pas voorzien voor de groepswedstrijd tegen Finland. Waarom komt de comeback er nu toch sneller dan verwacht? “Je kunt de vraag ook omgekeerd stellen: waarom zouden we nog langer wachten?”, aldus Maesschalck. “De data toonden aan dat Axel fit was.”

“Martinez wilde hij Axel al tegen Rusland laten spelen”

“Voor de coach kan het ook interessant zijn om Axel een iets langere inloopperiode te laten hebben”, voegde Declercq toe. “Wellicht zal Axel niet meteen starten. Wij zijn als medische staf ook voorstander van zo’n geleidelijke integratie. Als het van Roberto Martinez had afgehangen, zou hij Axel al tegen Rusland hebben laten spelen. Maar alles gebeurt in overleg met ons. En wij hebben ons akkoord gegeven om Axel tegen Denemarken te laten spelen.”

Axel Witsel is dus wedstrijdfit. Maar, zo vragen velen zich af, hoe sterk is zijn achillespees al na een revalidatie van amper vijf maanden? “Dat Axel zo snel is kunnen herstellen, kon ook alleen maar omdat het letsel zich daartoe leende. Met een verhakkelde pees was dit niet gelukt”, aldus dokter Declerq. “We hebben veel gegevens uit het verleden: het risico op herval is nooit nul procent. Maar het gaat hier om een berekend risico.”