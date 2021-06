© Action Images via Reuters

Elise Mertens (WTA 17) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het met 235.238 dollar gedoteerde WTA-grastornooi in het Engelse Birmingham. Het Hamontse topreekshoofd ging na een marathonpartij onderuit tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 72): 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) en 7-6 (7/4). De match duurde 3 uur en 9 minuten.