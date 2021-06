Voor titelverdediger Portugal is het dinsdagavond meteen van moeten op het EK. In de loodzware Groep F openen Cristiano Ronaldo en co met een wedstrijd tegen Hongarije. Met duels tegen Frankrijk en Duitsland in het vooruitzicht pakt Portugal best de drie punten. Lukt dat? Of zorgen de Hongaren voor eigen volk in Boedapest voor een stunt? Volg het hier live.