Samenwerkingsakkoord tussen Zorghuis Limburg in Koersel en het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder

Met het samenwerkingsakkoord tussen het Zorghuis en het Sint-Franciscusziekenhuis wordt de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening weer een beetje beter. Beide partijen zijn al actief in het zorgtraject van mensen met levensbedreigende aandoeningen. Door een informele samenwerking te formaliseren, hopen het Zorghuis en het Sint-Franciscusziekenhuis nog beter op de noden van hun gasten en patiënten te kunnen inspelen.In mei 2017 opende het Zorghuis in Koersel zijn deuren. Gasten met een levensbedreigende aandoening zoals bijvoorbeeld kanker kunnen er terecht voor een verblijf van kortere of langere duur. Zij worden er dag en nacht vergezeld door een vrijwilliger die een luisterend oor biedt en een aantal huiselijke taken op zich neemt. Voor medische en verpleegkundige zorgen wordt een beroep gedaan op de EersteLijn, de eigen huisarts of thuisverpleegkundigen. Voor gasten die van verder komen, is er een samenwerking met huisartsen en thuisverpleegkundigen uit de buurt. Voor een kleine organisatie, die voor haar werking grotendeels afhangt van sponsoring en milde (fiscaal aftrekbare) giften, is samenwerking met partners in de zorg van het grootste belang. Daarom werd naast de afspraken met huisartsen en thuisverpleegkundigen ook gekeken naar het nabij gelegen Sint-Franciscusziekenhuis. Dit leidde tot een operationele samenwerkingsovereenkomst die vooral gericht is op een vlotte verwijzing en terugverwijzing, een aanbod van opleidingsmogelijkheden vanuit het ziekenhuis aan de coördinatoren en vrijwilligers werkzaam in het zorghuis en waar nodig ook logistieke ondersteuning.Vanuit het ziekenhuis kunnen patiënten met een levensbedreigende aandoening die voldoende zelfredzaam zijn verwezen worden naar het Zorghuis, waar zij in goede handen zijn. Wanneer de zorgnoden van de gasten die in het zorghuis verblijven te hoog worden is een vlotte opname in het ziekenhuis zonder wachttijden mogelijk.