Samana Neeroeteren zet mantelzorgers in de bloemetjes

Op 23 juni 2021, de langste dag van het jaar, is het ‘Dag van de Mantelzorg’.

Mantelzorgers zijn helden. Zij bieden een helpende hand waar een ander het niet meer zelf kan. Ze geven hun tijd, liefde en warmte alleen maar om er voor een ander te kunnen zijn. Mantelzorgers helpen iemand waar ze een persoonlijke band mee hebben regelmatig bij dagelijkse activiteiten zoals boodschappen, administratie, koken, aankleden, medicatie, vervoer, ontspanning…Samana wil op de Dag van de Mantelzorg alle mantelzorgers van harte bedanken. Mantelzorgers zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Maar zorgen ze ook voor zichzelf? Ze verdienen het om ook eens zelf in de bloemetjes gezet te worden. In Neeroeteren zijn er een 160-tal mantelzorgers. Tijdens de week van de 23ste juni brengen de kernleden een bezoekje (rekening houdend met de coronamaatregelen) om hen een attentie te bezorgen.Kernleden gezochtSamana Neeroeteren doet een oproep voor vrijwilligers die zich willen aansluiten bij de groep van kernleden. Voor meer informatie en/of aanmelden kan u terecht bij Josée Neyens, Diestersteenweg 34, 089 86 54 67, 0472 56 90 33.