Marco Verratti sluit aan op training bij Italië

Marco Verratti heeft de voorbije dagen aangesloten op training bij Italië, na een afwezigheid van vijf weken wegens een bij PSG opgelopen knieblessure, en lijkt speelklaar voor het tweede groepsduel van La Squadra, woensdagavond in Rome tegen Zwitserland.

Zondag en maandag trainde Verratti met de selectie van bondscoach Roberto Mancini mee. Zaterdag had hij al twintig speelminuten gekregen in een oefenwedstrijd tussen de Italiaanse reservespelers en een jongerenteam van Pescara. Een dag eerder had Italië het EK-openingsduel tegen Turkije met 0-3 gewonnen. Door het 1-1 gelijkspel tussen Zwitserland en Wales staan ze zo nu al op een zucht van de tweede ronde.