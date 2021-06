Russische coach na verlies tegen Rode Duivels: “De situatie is duidelijk nu”

Rusland speelt woensdagnamiddag in zijn tweede EK-duel in Sint-Petersburg met het mes op de keel tegen Finland. Na de 3-0 nederlaag tegen de Rode Duivels is alleen een overwinning goed genoeg om uitzicht te behouden op de volgende ronde.

“De situatie is duidelijk nu, na de match tegen België”, verklaarde bondscoach Stanislav Cherchesov dinsdag tijdens een persmoment. Hij zal het tegen Finland, dat zelf met 0-1 van Denemarken won, wel zonder verdediger Yuri Zhirkov moeten doen. De routinier van Zenit moest tegen de Duivels nog voor de rust geblesseerd naar de kant. “Ik denk dat we hem kwijt zijn voor de rest van het toernooi”, stelde Cherchesov.

Achter de naam van Aleksandr Golovin staat ook een vraagteken. De middenvelder van AS Monaco, goed voor 90 minuten tegen België, werkte volgens zijn coach “een lichtere training af”, maar meer wilde Cherchesov niet kwijt.

Goed nieuws was er wel over Fyodor Kudryashov. De verdediger, in principe een basisspeler, blesseerde zich in de voorbereiding maar hervatte de groepstraining. Ook middenvelder Daler Kuzyaev, die hard in botsing kwam met de onfortuinlijke Timothy Castagne en moest worden vervangen, stelt het volgens zijn trainer goed.

Boegeroep

De Russische bondscoach kreeg dinsdag ook een vraag over het boegeroep dat vanuit de tribunes te horen was toen de Rode Duivels samen met ref Antonio Mateu Lahoz voor de aftrap op een knie gingen zitten als teken van protest tegen racisme.

“Om eerlijk te zijn, heb ik het niet gehoord”, antwoordde hij ontwijkend. “Als je beneden op het veld staat, dan merk je zoiets niet op. Maar over dit onderwerp kan ik niets zeggen. Iedereen neemt zijn eigen beslissingen. Als je een vraag over tactiek of strategie hebt, zal ik die beantwoorden”, besloot Cherchesov.