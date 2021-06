Delta-variant veroorzaakt andere symptomen: “Covid gedraagt zich nu anders”

De Delta-variant is nu de meestvoorkomende mutatie in het Verenigd Koninkrijk. — © AFP

De klassieke coronasymptomen zijn koorts, hoest en verlies van reuk of smaak. “Maar covid gedraagt zich nu anders”, waarschuwen Britse onderzoekers. En dat heeft alles te maken met de opkomende Delta-variant, die voor het eerst opdook in India en nu de meestvoorkomende mutatie is in het Verenigd Koninkrijk.

“Het is echt belangrijk om te beseffen dat sinds begin mei de meestvoorkomende symptomen niet meer dezelfde zijn als ze waren. Door de opkomst van de Delta-variant is hoofdpijn nu het belangrijkste symptoom, gevolgd door keelpijn, een loopneus en koorts.” Dat zegt Tim Spector, professor in de genetische epidemiologie aan King’s College London, in de Britse krant The Guardian. Hoest komt op de vijfde plaats, terwijl verlies van reukzin de top 10 niet eens haalt. “Als je jong bent en mildere symptomen krijgt, kan het aanvoelen als een zware verkoudheid. Blijf dan thuis en laat je testen.”

Want het gevaar is dat jonge mensen ervan uitgaan dat ze “maar een verkoudheid” hebben en toch blijven afspreken met anderen. Zo kan het virus zich verder verspreiden en ook de oudere of kwetsbare bevolkingsgroepen bereiken, die meer risico lopen op zware ziektesymptomen.

Onderzoek wijst er verder op dat de Delta-variant ten minste 40 procent besmettelijker is dan de Britse of Alpha-variant. Het risico op hospitalisatie ligt zelfs dubbel zo hoog.

Eerste prik

De Delta-variant is intussen goed voor drie op de vier nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal gevallen stijgt het sterkst bij de bevolkingsgroep onder de 30 jaar. Ter vergelijking: in ons land ligt het aandeel besmettingen met de Delta-variant onder de vijf procent.

De verklaring ligt in de vaccinatiestrategie. In het Verenigd Koninkrijk heeft men ervoor gekozen om iedereen eerst één prik te geven. Maar de vaccins beschermen minder goed tegen de Delta-variant wanneer men nog maar één dosis heeft gekregen. Een groot deel van de Britse bevolking is nog niet volledig gevaccineerd, en dus ook minder beschermd.