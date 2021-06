De overeenkomst tussen het bedrijf 3M en Oosterweel-bouwheer Lantis over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht heeft alleen te maken met het grondverzet op de Oosterweelwerf en staat volledig los van het saneren van de grond. Dat zegt Lantis in een reactie op de berichtgeving rond de dading in verschillende kranten.