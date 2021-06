Finse coach droomt na zege tegen Denemarken van nieuwe mijlpaal

Na de 0-1 overwinning in Kopenhagen tegen Denemarken, een wedstrijd die werd overschaduwd door de hartstilstand van Christian Eriksen, hopen de Scandinaviërs morgen/woensdag (15u) opnieuw te verrassen tegen Rusland. Volgt er een nieuwe zege in Sint-Petersburg en wint Denemarken een dag later niet van België, dan is Finland na amper twee matchen al zeker van de volgende ronde.

“Voor we het toernooi startten, hadden wij een droom. De overwinning tegen Denemarken was een eerste mijlpaal. En we hebben nog een mijlpaal in het hoofd”, verklaarde bondscoach Markku Kanerva dinsdag in Sint-Petersburg. “We kijken uit naar de match van morgen. We hebben uit de wedstrijd tegen Denemarken veel zelfvertrouwen geput en we geloven dat we morgen opnieuw succesvol kunnen zijn.”

Kanerva was in gedachten ook bij de onfortuinlijke Eriksen. “We zijn gelukkig dat het beter met hem gaat”, aldus de Finse coach. “We zullen de beelden ook na dit toernooi nooit meer vergeten. De match tegen Denemarken was een hele uitdaging, in elk opzicht. We zijn er goed van hersteld.”