Zweden verwacht toptalent Dejan Kulusevski te recupereren tegen Slovakije

“Er volgt nog een laatste test om na te gaan of hij in perfecte gezondheid is en ik verwacht dat hij woensdag aansluit op training”, zei bondscoach Janne Andersson maandagavond na het 0-0 gelijkspel in de openingsmatch van Zweden tegen Spanje.

Een plek op de bank lijkt vrijdag in Sint-Petersburg wel het hoogst haalbare voor het Zweedse toptalent, bij Juventus afgelopen seizoen goed voor zeven goals en zeven assists in 47 matchen.

Middenvelder Mattias Svanberg, die eveneens positief testte, lijkt ook de tweede groepsmatch sowieso te zullen missen.

Slovakije won maandagavond in Sint-Petersburg met 1-2 van Polen en is de eerste leider in groep E.