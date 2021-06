Ladies Circle Hasselt steunt ook tijdens coronapandemie goede doelen

“Het voorbije jaar was niet voor niets onze slogan ‘Teamwork makes the dream work’. Jaarlijks kiezen we twee goede doelen waarvoor we een aantal activiteiten organiseren, zo ook voor het voorbije werkingsjaar. Maar ook voor onze werking had corona een enorme impact. Maar net in deze periode hadden hulpbehoevende organisaties en mensen ‘hulp’ meer dan nodig. Via de verkoop van kerstrozen en chocolade truffels konden we nog een mooie som bijeenkrijgen om de gekozen goede doelen te ondersteunen. Dankzij de flexibiliteit van ons team, het gemeenschappelijk doel om wel degelijk een verschil te kunnen maken en vanuit onze verbondenheid blikken we terug dat we er toch in geslaagd zijn om Hasseltse goede doelen te ondersteunen”, legt past-voorzitter An Cox uit. “Op de afgelopen statutaire vergadering konden we dan eindelijk samenkomen en de cheques twv van 4.000 euro overhandigen aan de goede doelen Habbekrats vzw en Tuki vzw. De inspanningen van het zorgpersoneel kon ook voor ons niet ongemerkt voorbijgaan en we hebben hen een hart onder de riem gestoken met een bloemetje. Een individueel dossier van zorgkosten werd ondersteund. En een heel bijzonder project dat ons nauw aan het hart ligt, zijn de schoonheidspakketten als kerstcadeau die we met zorg samenstellen en via het Domohuis aan Hasseltse dames, die niet altijd de mogelijkheid hebben om iets extra voor zichzelf te kopen, schenken.”Ook hebben we in dit speciale jaar nog vier geëngageerde, sterke dames mogen verwelkomen, waardoor onze engagement in de toekomst meer dan zeker zal toenemen.“Zoals zovelen snakken ook wij terug naar ‘normale omstandigheden’, waaronder fysiek samenkomen en onze activiteiten mogen organiseren zoals onze openluchtactiviteit Burn Lady Burn die ons de mogelijkheid geeft om nog meer middelen te schenken aan Hasseltse goede doelen in 2022. Vanuit die hoop hebben we bij de start van dit nieuwe werkingsjaar opnieuw twee goede doelen gekozen waarvoor we ons ook dit jaar weer zullen inzetten, zijnde Arktos VZW en Buddywerking Limburg”, vertelt Laurence Libert, voorzitter Ladies Circle Hasselt.Langs deze weg hopen we jullie te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten. De ondertussen bekende Burn Lady Burn zal georganiseerd worden in het voorjaar 2022, hou dus zeker onze socialmedia-kanalen in het oog!“Teamwork makes the dream work” en blijven dromen, doen we!