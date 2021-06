Vintage is populairder dan ooit. Vooral jongeren kiezen steeds vaker voor tweedehands items. Ze vinden de kledingstukken uniek, maar ook milieukwesties en duurzaamheid spelen een rol in hun keuze voor tweedehands. Modekenners voorspellen zelfs dat vintage in 2027 een groter marktaandeel zal hebben dan de fast fashion van ketens zoals H&M en Zara.