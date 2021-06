Het hof van beroep in Antwerpen behandelt op 21 juni het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter, de advocaat van één van de achttien Reuzegomleden. Hij meent dat de voorzitster van de raadkamer in Hasselt vooringenomen is. Zij is het daar niet mee eens en weigert zich vrijwillig terug te trekken.