De nagelnieuwe zaal in Karteria, waar na de versoepeling van de coronaregels getraind wordt. — © Serge Minten

Diest

Taekwondoschool Keumgang Diest heeft afgelopen week haar intrek genomen in de nagelnieuwe zaal in Karteria. “Wij trainen nu in de grootste dojang van België en wellicht zelfs West-Europa”, zeggen trainers Jelle Vicca en Jeffrey Excelmans.