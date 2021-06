Marie krijgt tweede vaccin na haar 100ste verjaardag

In het vaccinatiecentrum van Borgloon kreeg Marie Misotten haar tweede coronavaccin toegediend, twee dagen na haar 100ste verjaardag. Dat zijn niet één, maar twee redenen om een coronaproof feestje te bouwen. Ze werd naar het vaccinatiecentrum gebracht door haar zoon Raymond en daar werd ze in de bloemetjes gezet.

Vrijdag 11 juni 2021 was een speciale dag voor Marie Misotten uit Borgloon. Die middag mocht ze haar tweede coronaprik ontvangen, twee dagen na haar 100ste verjaardag. Een groot feest zat er dit jaar niet in, maar de 100-jarige blijft positief. “We hebben mijn verjaardag afgelopen zondag gevierd met tien personen in openlucht, gelukkig was het mooi weer”, vertelt Marie. “Normaal gezien was er een feest met 60 genodigden gepland, maar dat kon door corona natuurlijk niet doorgaan. Ik vond dat eigenlijk niet erg, ik kan niet meer goed tegen drukte dus een grote bijeenkomst moest voor mij niet. Het was klein maar fijn.”

Honderd rozen

Marie had geen schrik voor het vaccin. “Mijn kleindochter is verpleegkundige en zij heeft me op voorhand gerustgesteld. En ze had gelijk, want ik heb niets gevoeld van het prikje. Ik had geen last bij het eerste vaccin en ook nu, na de tweede prik, voel ik niks”, aldus de jarige.

Na haar vaccinatie werd ze opgewacht door de burgemeesters van Borgloon, Kortessem en Wellen en ook de burgemeester van Heers liet zijn felicitaties overbrengen. Ze ontving ook een attentie: een kleurrijk boeket met welgeteld honderd rozen. Ook sprak de burgemeester van Borgloon enkele mooie woorden om Marie Misotten een onvergetelijke verjaardag toe te wensen, weliswaar zonder drie kussen en mét mondmasker.

Geen rusthuis

Sinds vorig jaar woont Marie in bij haar zoon Raymond Thijs, die haar ter plaatse bracht. Ook tijdens de coronacrisis krijgt ze om de andere dag bezoek. De kinderen en kleinkinderen komen dan langs, telkens op anderhalve meter afstand. Als familiefeestjes binnenkort weer mogen, neemt zoon Raymond zijn moeder vast en zeker terug mee.

Marie is nog helder van geest en mobiel. “Mama drinkt regelmatig een glaasje whisky. Een overblijfsel van toen ze veertig jaar lang als kokkin werkte in een kasteel. Vroeger dronk ze dat puur, tegenwoordig met wat water”, vertelt haar zoon Raymond. “Misschien is dat haar grote geheim om lang te leven.” In huis stapt ze met een wandelstok en ze is ook heel handig met de rollator.

Vaccinatiecentrum op snelheid

Het vaccineren in het vaccinatiecentrum in Borgloon loopt ondertussen als een trein: tot en met zaterdag 12 juni werd er van 8 tot 20 uur. gevaccineerd en werden er meer dan 5.000 prikjes gezet. Elke persoon die gevaccineerd wordt, is een kleine overwinning. Zo kunnen we terugkeren naar het normale leven. “Maar de vaccinatie van Marie Misotten was er eentje die we niet snel zullen vergeten”, klinkt het in het vaccinatiecentrum.

Na de vaccinatie kunnen de bezoekers een foto nemen bij de selfiewall. Ze kunnen hun vaccinatieselfie delen op sociale media met de hashtag #samendoorpikkenwedecoronabubbel en hun gemeente taggen. Misschien overtuigen ze zo nog enkele twijfelaars om zicht te laten vaccineren.