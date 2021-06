Hoe dit EK er eentje voor de geschiedenis lijkt te worden: nu al twee records gesneuveld en dan moet Ronaldo er nog aan beginnen

Amper vijf dagen zijn we bezig en het EK voetbal is al goed voor twee nieuwe records. Maar de échte recordjacht wordt vanavond ingezet, als Cristiano Ronaldo (36) met Portugal Hongarije partij geeft. Ronaldo kan de eerste speler worden die op vijf EK’s speelt, 10 keer scoort op EK’s of meer dan 11 wedstrijden wint op een EK. Hij kan zelfs de meest trefzekere international aller tijden worden. Een overzicht.