Israël verbiedt als eerste land ter wereld de verkoop van bont

De Israëlische regering heeft de verkoop van bont in de mode-industrie verboden. Het is het eerste land dat het omstreden materiaal, dat jaarlijks leidt tot de slachting van miljoenen dieren, bant. Er is wel één (religieuze) uitzondering …

Gila Gamliel, de voormalige Israëlische minister van milieubescherming, ondertekende begin juni het verbod, net voor ze minister af was. Ze noemde de bonthandel voor de mode-industrie “immoreel en onnodig”. Het verbod op de verkoop van bont gaat over zes maanden in. “Samen zullen we de Israëlische modemarkt milieuvriendelijker maken en zo diervriendelijk zijn”, tweette ze nadat ze haar krabbel zette.

Een uitzondering

Er is wel een uitzondering op het verbod: de pelzen zullen nog mogen verkocht worden aan getrouwde, ultraorthodoxe Joodse mannen, van wie velen vanwege hun geloof een hoofddeksel van bont dragen. Die zogenoemde sjtreimel wordt meestal gemaakt van de staarten van de Canadese of Russische sabelmarter, de steenmarter, de boommarter of de Amerikaanse grijze vos. Critici vinden dat de religieuze vrijstelling het bontverbod minder krachtig maakt dan het had kunnen zijn en dat Gamliel deze bevolkingsgroep had kunnen aanmoedigen om voortaan voor nepbont te kiezen.

Getrouwde, ultraorthodoxe Joodse mannen mogen ondanks het verbod nog steeds een nieuwekopen. — © Shutterstock

Meer landen

Israël mag dan wel het eerste land zijn dat bont weert, maar een bontban was eerder al van kracht in bepaalde delen van andere landen. Het Verenigd Koninkrijk verbood niet de verkoop, maar wel de pelsdierhouderij in de vroege jaren 2000. Onder meer Nederland, België en Tsjechië hebben ook stappen ondernomen om de praktijk te beëindigen. In 2019 werd Californië de eerste Amerikaanse staat die een ​​wet uitvaardigde die de verkoop van bontproducten verbiedt. Die wordt in 2023 van kracht.

Veel modehuizen hebben de voorbije jaren via een statement laten weten dat ze niet langer kleding zullen maken van echt bont. Onder meer luxemerken Gucci, Giorgio Armani, Maison Margiela, Stella McCartney, Michael Kors, Chanel en Burberry staan op dat bontvrije lijstje.