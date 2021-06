Allemaal samen met een E-vlieger op vakantie, zal nog even op zich laten wachten. — © Themabeeld Shutterstock

Maastricht Aachen Airport (MAA) en de luchthaven van Eindhoven gaan testen met elektrisch vliegen. Let wel: het gaat om toestellen met slechts enkele passagiers. Denk niet dat we binnenkort al allemaal per E-vlieger op vakantie gaan.