Bree

De Zuid-Willemsvaart is een vaste waarde in Bree, al is er door de jaren heen veel veranderd. Vroeger was de Kanaalkom een ontmoetings- en werkplek. Vandaag is er nog steeds veel industrie, maar is het tegelijk een rustige plaats waar fietsers en voetgangers kunnen genieten van de mooie natuur.