President Biden op paleis ontvangen door koning Filip

Biden werd om 11 uur ontvangen in het koninklijk paleis, door de vorst en premier Alexander De Croo (Open Vld). Tijdens een kort fotomoment ondertekende de president het gastenboek van het paleis.

Zijn vrouw Jill Biden is dinsdag niet mee naar de koning der Belgen, want de first lady is al terug naar huis. Wel wordt Biden vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Biden brengt voor het eerst sinds zijn verkiezing een bezoek aan Europa. Dit weekend woonde hij al de G7-top in Groot-Brittannië bij, en maandag de Navo-top in Brussel. Vandaag staan er behalve een onderhoud met koning Filip ook een ontmoeting met de belangrijkste leiders van de EU-landen op het programma. Woensdag sluit hij zijn bezoek in Zwitserland af met een onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin.

