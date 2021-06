Bewoners WZC De Visserij genieten van eerste mini-festival

Zij kropen in de huid van diverse Vlaamse artiesten om de bewoners van het WZC De Visserij te trakteren op een openlucht mini-festival. Zo kwamen Nicole en Hugo dit festival openen en brachten ze ook een eerbetoon aan al diegenen die hun steentje hebben bijgedragen in de zorg. Christof brengt ambiance terwijl Jo Leemans de Visserijbewoners mee neemt naar lang vervlogen tijden. Samanta zorgt voor de Spaanse zon en Willy Sommers doet er een schepje bovenop met Laat de zon in je hart. De primeur van die dag was de lancering van de Diepenbeekse versie van, “Laat de zon in je hart” en wordt het, “Lùt de zon in oech los”, een oproep om de zon in jezelf te laten stralen voor iedereen zowat we weer “kop krijgen in alleman” (iedereen graag zien) want we hebben alleen mekaar. Het werd een leuke bedoening met mensen die genoten en zo genoten ook Gilberte en Giedo dubbel zoveel met dank aan kleedster Leonora die een vlugge wissel van de pakjes mogelijk maakte.