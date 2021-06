Senior Army hervat trainingen en gaat naar WK

SA KRC Genk is hier met twee ploegen geselecteerd. Er is een ploeg 60-plus en een ploeg 70-plus. In het totaal reist men voorlopig met 29 man af. Niet allemaal om te voetballen, maar ook verzorgers en partners zijn present. Wat is wandelvoetbal? Bij wandelvoetbal of walking football wordt er al wandelend gevoetbald met zes tegen zes. Het voetbal is op een kleiner veld en duurt ook korter: een wedstrijd is vijftien tot twintig minuten lang. Verder mag de bal niet hoger komen dan heuphoogte en is lichamelijk contact niet toegestaan. De sport wordt sinds zijn introductie in Vlaanderen in 2013 steeds populairder. De stad Genk telt momenteel zes ploegen die in december strijden voor de Beker van de stad Genk.