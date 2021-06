Buren gebruiken regenpijp om kinderen uit brandend appartement te redden

Twee jonge kinderen veroorzaakten vorige week een brand door met een aansteker te spelen toen hun ouders hen alleen hadden gelaten. Ze zaten vast in het brandende appartement, maar konden rekenen op de hulp van enkele voorbijgangers. De buren beklommen de regenpijp en vormden een menselijke ketting om de kinderen via het raam in veiligheid te brengen. De brandweer had de vlammen uiteindelijk snel onder controle. Er loopt nu een onderzoek naar de ouders omdat hun kinderen alleen thuis waren.