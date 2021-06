Lionel Messi viert héérlijk doelpunt met eerbetoon aan Diego Maradona (maar Argentinië mist start op Copa America)

Argentinië heeft zijn start gemist op de Copa America in Brazilië. De Argentijnen speelden 1-1 gelijk tegen Chili op de eerste speeldag in groep A.

Lionel Messi opende in de 33e minuut de score met een mooie vrije trap vanaf 25 meter.

De sterspeler eerde Diego Maradona door een juichend gebaar van de overleden legende tijdens het WK 1986 te kopiëren. Messi sprong in de lucht en plaatste zijn arm in een vuist in de lucht vlak achter zijn hoofd.

Na de pauze kwamen de Chilenen langszij. Arturo Vidal trapte een penalty via de hand van Emiliano Martinez tegen de lat. Eduardo Vargas (57.) kopte gelukkig voor de middenvelder van Inter Milaan in de herneming met het hoofd binnen.

In de andere match in de poule versloeg Paraguay Bolivia met 3-1. De Bolivianen kwamen na een vroege strafschop, benut door Erwin Saavedra, op voorsprong. Maar de Paraguayanen herstelden zich door in de tweede helft drie keer te scoren.

De Bolivanen speelden toen al met tien man, nadat vlak voor rust Jaume Cuellar met twee keer geel van het veld was gestuurd. Paraguay zette de wedstrijd in de tweede helft naar zijn hand door een doelpunt van Alejandro Romero Gamarra in de 62e minuut en een treffer van Angel Romero drie minuten later. In de 80e minuut was Angel Romero opnieuw trefzeker.

De 47e editie van Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de conmebol (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond) op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing.