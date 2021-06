Preventieve bestrijding processierups

Door preventieve bestrijding wil men de jeuk en irritatie tot een minimum te beperken. De gemeentelijke groendienst behandelt alle bekende knelpunten. Aan de hand van een samengestelde lijst van alle meldingen van de vorige jaren is een behandelingsroute opgesteld. Als je voorgaande jaren eikenprocessierupsen gemeld hebt, is het dus niet nodig om dit opnieuw door te geven. De gemeente is actief op openbaar domein als op privéterrein. In natuurgebieden wordt er niet gesproeid. RDr