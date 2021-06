Lommel

Een 33-jarige vrouw uit Lommel is maandagavond het slachtoffer geworden van autoschuimers. Uit haar auto die aan de Tiensesteenweg in Leuven geparkeerd stond zijn een handtas, een flesje parfum en een zonnebril gestolen. Om in het voertuig te geraken hadden de daders een ruit ingeslagen. tb