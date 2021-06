In Zellik is vannacht een staking uitgebroken bij het distributiecentrum van Delhaize. Vrachtwagens blokkeren er de toegang tot het centrum en ook de Brusselsesteenweg is versperd. Via BeAlert werd al gewaarschuwd om de omgeving te vermijden. “Voor onze winkels is er voorlopig nog geen probleem”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.