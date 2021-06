Verjaardagsgroeten van een 90-jarige onderwijzer

Meester Kamiel Vandeurzen wordt op 25 juni 90 jaar. Op een paar kleine ouderdomskwaaltjes na verkeert hij in goede gezondheid. Hij woont nog steeds in Opglabbeek samen met zijn vrouw Netty.

Via deze weg wil hij zijn warme groeten overbrengen aan alle leerlingen die bij hem in het eerste leerjaar zaten in Zwartberg. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn loopbaan als onderwijzer in de periode van 1953 tot 1985. Meester Kamiel hoopt dat al zijn ex-leerlingen het goed stellen.