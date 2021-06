Geen boeken maar plantenstekjes in ruilkasten

Ongeveer een maand geleden zijn ze in Opoeteren en Dorne gestart met dit toffe concept. Alles verloopt geheel gratis. Wie iets meeneemt, laat best ook een stekje of plantje achter. Mensen die graag planten kweken, kunnen in de kast kijken of ze een leuk stekje zien. Het concept is geven en nemen, gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid van de mensen. Alles en iedereen is welkom. Plak liefst ook een stickertje op het potje met de naam van de plant.Isabel, Hannah, Lisa en Sofie kwamen op dit idee toen ze dit gezien hadden in Nederland, maar ook in Rotem en Elen staan van deze kasten. Isabel is ook lid van de Stekjesroute waar je veel nieuws vindt over planten, stekjes en zaden. Meer info en updates wat er in de kast te vinden is, vind je op verschillende facebookgroepen. Isabel Bergmans is te vinden in de Dornerstationsstraat 23 A Dorne-Opoeteren (facebookgroep plantenkast Dorne); Hannah en Lisa Corstjens in de Houwstraat 118 Opoeteren ( Via FB. Plantenbib Den Houw); Sofie Schreurs in de Drie-Eikenstraat 69 Opoeteren (Via FB. Plantenbieb 3-Eiken).