De mote neet Ein dördje van oos laeve ligke wae in ’t bèd ein tieëndje van oos laeve laeze wae de gazèt De hèlft det is waal degelik d’n tied van gaon te wirke veur ós te kleie en te wassen en veur ós op te dirke Zoe’n zeve procent sjutj euver veur get gaon te belaeveawaal mersiej bekans niks aan tied óm echt te laeve. Kinders, Theo Van Dael.