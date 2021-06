Ferm Groot-Beringen maakt fietslus langs 6 troostplekjes

Enkele maanden geleden openden zes Ferm-troostplekken in Groot-Beringen. De troostplekken worden gewaardeerd door de Beringse gemeenschap, het zijn stuk voor stuk mooie plaatsen waar je even tot rust kan komen, weer moed kan vinden in de mooie boodschappen die bezoekers er achterlaten. De bloembollen die er gepland werden, staan symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. In het voorjaar kon je deze mooie bloemenpracht al ontdekken. De Ferm-afdelingen decoreren deze troostplekken enkele keren per jaar in een ander thema, zo heb je telkens weer een andere beleving tijdens je bezoek, de volgende maanden is dit thema natuurlijk 'zomer'. De afgelopen weken hebben de Ferm-afdelingen van Groot-Beringen samen een fietstocht uitgewerkt die de hele zomer lang aangeboden wordt. Zo zorgen ze voor meer verbondenheid in Beringen. Samenwerking tussen de Ferm-afdelingen geeft een meerwaarde aan de lokale werking van Ferm. De fietslus langs de zes troostplekken in Beringen is 40 km lang. Deze actie loopt van 21 juni tot 31 augustus 2021. Let op: op 1 september 2021 wordt de brug over het Albertkanaal in Tervant tijdelijk gesloten! De routebeschrijving start en eindigt op de troostplek in Koersel, maar je kan op eender welke troostplek in Groot-Beringen starten, aangezien het een fietslus is. Heb je zin in een leuke activiteit met je gezin, familie, vrienden, collega’s, vereniging, buren… dan is de fietslus langs de Ferm-troostplekken een goed idee.Scan de QR-code of vindt onze route via https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9043850/recreatieve-fietsroute/fietslus-langs-de-troostplekken-van-ferm-groot-beringen. Een uitgeschreven versie van de fietslus nodig? Stuur een mail naar fermgrootberingen@gmail.com en dan krijg je deze in je mailbox.In Groot-Beringen zijn er 6 troostplekken, een mooie samenwerking tussen 5 Ferm-afdelingen, de 6de troostplek wordt verzorgd door Okra Paal en Landelijke Gilden Paal. De Paalse troostplekken werden door Paalonline voorzien van ‘troostpalen’ waarop bezoekers boodschappen kunnen achterlaten. Op de troostplek van Beverlo en Koersel kan dit ook, maar op een andere manier. Tijdens deze actie vind je op de troostplek in Beverlo enkele Fermborden met een QR-code, als je deze scant kan je een tekst of lied beluisteren. Je vind de troostplekken op de volgende plaatsen: het pleintje in de Vaalvijverstraat (Ferm Brelaar-Heide); het parkje aan de Beverlosesteenweg, kruising Beelkenswijer en Oelenstraat (Ferm Tervant); aan de kerk in Paal-centrum (Okra Paal en Landelijke gilden Paal); de hoek van de Wisselstraat en de Steengroefstraat (Ferm Paal/Ferm Wilt); het parkje aan het Beverpad (Ferm Beverlo); de hoek van de Linkestraat en de Schuinestraat (Ferm Koersel).