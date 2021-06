Afhaal Bikkebikkebik bij Scouts en Gidsen Tervant

Uitstel is geen afstel bij de afhaal Bikkebikkebik van het groepscomité van Scouts en Gidsen Tervant.

Het groepscomité van Scouts en Gidsen Tervant organiseerde zaterdag een afhaal-Bikkebikkebik. Normaal gaat deze Bikkebikkebik in het eerste weekend van februari door maar omdat de kans op een 'tweede coronagolf' in die periode te groot was, werd al snel beslist uit te stellen tot juni, met een sprankeltje hoop op een 'normale' editie. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen werd het toch een afhaaleditie die vlot verliep dankzij de inzet van de kookploeg en de groepscomitéleden.