Vaccinatie op schema

Op dit moment zijn er daar al 63.060 of 50,78 % van gevaccineerd: deels 29.008 (23.36 %) en volledig 34.052 (27,42 %). In Bocholt komen 10.842 18-plussers in aanmerking voor een prik met het coronavaccin: hiervan zijn al 3.537 Bocholtenaren (32,62%) volledig ingeënt. 29,34 % of 3.181 personen kregen al een eerste prik. In totaal is 61,96 % van de Bocholter 18-plussers deels of volledig gevaccineerd. RDr