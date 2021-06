De Boomgaard feest coronaproof

Uiteraard verliep alles coronaproof in de klasbubbels. De kinderen genoten van de verschillende creatieve workshops van de leerkrachten en leefden zich uit op de springkastelen. Als afsluiter zorgden de meesters nog voor een feestelijke opwarming van de match van de Rode Duivels. “Hopelijk hebben de ouders wat kunnen genieten van de extra uurtjes rust thuis”, klinkt het op de school. “Wat zijn we als team ontzettend gelukkig dat we dit schoolfeest konden organiseren voor onze kinderen. Dat verdienden ze zeker en vast na dit gekke schooljaar. We bedanken dan ook iedereen om deze geluksdag mogelijk te maken voor onze kinderen.”