COLUMN Michel Claesen: Run4VIPS

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen.

Ja, ik weet het, deze titel heeft een woordje uitleg nodig. Voor diegenen die de noties Engels ontbreken, kan het vrij vertaald worden naar ‘plezier voor heel belangrijke personen’. Ik mag veronderstellen dat jullie al gehoord hebben van Run4Kids, een loopevenement dat georganiseerd werd om de jongsten onder ons aan het bewegen te krijgen. Regelmatig zag je dan rond de Kimpel een massa jeugdig sportief uitgedoste groep redelijk uitgelaten vertrekken richting de Katteberg. Een uur later hoorde je ze dan veel stiller terugkomen, maar met veel meer kleur zodat ze onmiddellijk konden gebruikt worden op een affiche van ‘Vooruit!’. Samen met de organisaties Bilzen Run en Bilzen Beweegt worden zo door het jaar verschillende evenementen georganiseerd die ervoor zorgen dat er heel wat meer bewogen wordt dan enkele decennia geleden. Maar niet alleen voor de actieve bevolking organiseren ze activiteiten, ook voor de minder mobiele bevolking werd een mooi en origineel initiatief uitgewerkt.

Bij Sint-Gerardus in Diepenbeek werden speciale fietsen gehuurd waarop een rolstoel geplaatst kan worden of waarmee je fietsen met een speciale zitplaats vooraan. Ze lijken wat op riksja’s of tuktuks uit Japan, maar de bestuurder zit hier achteraan zodat de passagier een mooi uitzicht heeft. Samen met WZC Demerhof werden verschillende routes uitgestippeld zodat afgelopen maandag, dinsdag en woensdag de rusthuisbewoners konden genieten van een speciale daguitstap.

Om de bende uit veiligheidsoverwegingen niet te groot te maken, werden er zowel in de voor- als namiddag in verschillende groepen tochten ondernomen naar plaatsen waar de rusthuisbewoners anders niet zo vaak komen. Omdat er een paar fietsen niet beschikbaar waren, werden de Bilzerse golfkarretjes ingeschakeld zodat toch iedereen zijn geplande uitstap kon meemaken. En natuurlijk kan er al eens iets fout gaan, dus was de eerste dag met een lekke band, een afgesprongen ketting en een platte batterij al een serieuze test op de technische kennis van de begeleiders. Ook voor een terrasje werd er tijd vrij gemaakt zodat het een onvergetelijke dag werd voor de rusthuisbewoners en hun taxibestuurders.

Dank aan allen die meegeholpen om deze unieke uitstap te organiseren, te financieren en uit te voeren.