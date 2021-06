Okra Eksel met de fiets naar Scherpenheuvel

Het weer was de fietsers van Okra die dag goedgezind. “Om half negen vertrokken we aan de kerk. Zonder problemen kwamen we aan in Scherpenheuvel”, klinkt het bij de Okra-leden. “We aten iets, brachten een bezoekje aan de basiliek en lieten een kaarsje branden. Om drie uur ging het weer richting Eksel, maar een tussenstop voor een ijsje in de lekdreef in Averbode hoorde er ook bij. Met zo”n 100 kilometer op de teller en met de nodige rustpauzes kwamen we moe maar voldaan om 19 uur weer aan in Eksel.”